Allarme incendio canna fumaria, rapido intervento dei vigili del Fuoco a Riva del Garda

Poteva avere conseguenze più serie l’incendio partito da nella serata di ieri martedì 25 gennaio intorno alle 18:00 nel territorio comunale di Riva del Garda nel centro abitato della frazione montana di Campi.

L’incendio – secondo una prima ricostruzione – sarebbe partito da un camino interessando poi anche parte della copertura del tetto.

La prima squadra dei vigili del fuoco rivani arrivata sul posto si è resa conto che l’incendio non interessava solo il camino ma aveva iniziato a propagarsi a parte della struttura lignea della copertura. Per questo è stato richiesto l’invio anche di squadre di rinforzo che con ben 17 vigili autobotti, auto piattaforma, poli soccorso e altri mezzi di supporto.

Pubblicità Pubblicità

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente ad operare sul tetto per cercare di contenere il fuoco che aveva già iniziato a propagarsi sulla copertura interessata dalla combustione.

Le operazioni di spegnimento e di una lunga e meticolosa bonifica per consentire il totale ripristino delle condizioni di sicurezza sono durate circa 3 ore. Poi i due residenti della struttura hanno potuto far ritorno nella propria casa in piena sicurezza. Non si segnalano fortunatamente danni alle altre abitazioni.