A Lavis una fiaccolata diffusa per non dimenticare

Saranno diversi anche quest’anno gli eventi organizzati a Lavis durante la settimana della memoria, perché è importante ricordare e raccontare la Shoah anche alle nuove generazioni, affinché gli errori del passato non si ripetano.

Fino a lunedì prossimo, 31 gennaio, in biblioteca è disponibile una bibliografia per riscoprire e prendere in prestito film, saggi, romanzi e testimonianze per non dimenticare.

Dal 27 gennaio al 6 febbraio, nell’atrio dell’auditorium sarà visitabile la mostra “Terezin, disegni e poesie dei bambini”. L’inaugurazione si terrà sabato 29 gennaio, l’esposizione sarà poi visitabile dalle 9 alle 18.30.

Domani, giovedì 27 gennaio alle 18, in occasione della Giornata della Memoria, è prevista una fiaccolata diffusa: si accenderanno lumini, lanterne, candele per un’iniziativa silenziosa, ma presente e viva.

Sabato sera, 29 gennaio alle 18, in auditorium è in programma infine lo spettacolo adatto alle famiglie “Come sorelle”. L’ingresso è gratuito, obbligatori il super green pass e la mascherina Ffp2.