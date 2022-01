Vetri rotti sugli scivoli del parco giochi di Civezzano: ferito un bambino di 3 anni

L’episodio è avvenuto nella mattina di domenica 23 gennaio al parco giochi di Civezzano. Un bambino di soli tre anni, scendendo uno scivolo si è provocato una ferita, un taglietto alla coscia, a causa di alcuni vetri che erano stati buttati sulle attrazioni per bimbi.

Quei vetri gettati sullo scivolo sarebbero stati il frutto di una serata passata nel parco da alcuni ragazzi. Erano dei cocci di alcune bottiglie di birra rotte.

Alcuni giovani (si presume) dunque, dopo aver fatto serata con un po’ d’alcool avrebbero pensato bene di rompere gli scarti proprio su un gioco per bambini.

Pubblicità Pubblicità

Un ennesimo episodio di degrado che fa pensare alla situazione che sta degenerando nelle nostre città e che negli ultimi tempi prende di mira anche i paesi.

A denunciare il tutto è stata la mamma del piccolo la quale ha commentato la vicenda sfogandosi: “Io capisco che voi ragazzini non sappiate dove andare a divertirvi, io capisco che è dura e difficile anche per voi, io capisco che siete stressati e che cercate un po’ di svago….

Però provate a pensare un po’ “oltre” a voi stessi… sicuramente ne siete capaci… i bambini più piccoli secondo voi non sono stufi? Loro come vivono tutta questa situazione?

Pubblicità Pubblicità



Abbiate un po’ di rispetto anche per loro… che magari come voi vanno al parco per sfogarsi e distarsi un po’… no??

Stamattina ho portato i miei tre bambini al parco della chiesa, ci sono le vostre bottiglie di birra tutte rotte su tutti gli scivoli, ci sono i vostri vetri in ogni gioco, c’è la vostra birra spanta ovunque (si appiccica su ogni gioco) ci sono le vostre immondizie in ogni angolo…

Sapete ragazzi, il mio bimbo di tre anni con un vetro si è un po’ tagliato, lui è corso subito su per le scalette e giù dallo scivolo, io non sono arrivata su in tempo per impedirgli di scendere… è colpa mia o vostra??

Lo svago e il divertimento per un bambino di 3 anni è proprio il parco giochi, e il vostro qual’è? non penso siete contenti a sapere che dei bambini si sono fatti male a causa vostra- Infine la donna termina lo sfogo utilizzando un buon dialetto-

Ci sono bidoni ovunque… ma dai però ragazzi en cin de educazion e rispet, no penso che ve faghe pu grandi spaccar le bozze e buttar i vedri ovunque… mi giuro che se savesa chi che seo vegno a ve tor a casa e ve fago nettar quel parco…”