Val di Fiemme, stop al transito dei veicoli pesanti

A partire dallo scorso 11 gennaio è entrato in vigore il divieto di transito per i veicoli pesanti lungo la Strada Statale 48 delle Dolomiti.

A stabilirlo è stata un’ordinanza congiunta, siglata dai sindaci di quattro comuni (Tesero, Ziano di Fiemme, Panchià e Cavalese) il cui obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la vivibilità dei centri abitati, nonché limitare i danni al manto stradale provocati dal passaggio di veicoli pesanti.

Divieto di transito da Cavalese a Ziano – Il tratto dell’arteria stradale che sarà interessato dal divieto va dalla zona artigianale del Comune di Cavalese alla zona di Ziano di Fiemme in cui sorge l’impianto di lavorazione degli inerti. Il divieto di transito, in vigore sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, riguarda i veicoli la cui massa a pieno carico è superiore alle 7,5 tonnellate; questi vengono deviati verso un percorso alternativo, lungo la Strada Provinciale 232 di Fiemme.

La sola eccezione al divieto riguarda i veicoli in transito per eventuale carico e scarico merci destinati a utenti ed attività che si trovano lungo la Strada Statale 48 delle Dolomiti. In caso di controllo da parte delle forze di polizia, agli autotrasportatori sarà sufficiente mostrare la bolla di trasporto per dimostrare l’effettiva necessità di transito lungo il tratto di strada sul quale è attivo il divieto.

L’ordinanza, all’atto pratico, consentirebbe (almeno secondo le previsioni) di deviare circa 150 veicoli al giorno, così da alleggerire il flusso di traffico che ogni anno transita sulla Strada delle Dolomiti. Secondo i dati raccolti dal rilevatore di traffico posizionato dal Servizio per la gestione delle strade della Provincia di Trento, ogni anno la SS48 è percorsa da 1,4 milioni di veicoli; di questi, il 3,7% ha una massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

Le parole dei sindaci – I quattro sindaci che hanno firmato l’ordinanza hanno commentato il provvedimento spiegandone gli obiettivi; Sergio Finato, sindaco di Cavalese, ha sottolineato come “i quattro comuni hanno deciso di fare questo passo assieme, coadiuvati dagli autotrasportatori, dalla Provincia e dalle forze dell’Ordine poiché il traffico rappresenta un fattore che limita la qualità della vita dei residenti e degli ospiti dei nostri comuni. Da anni cerchiamo di rendere i centri abitati più vivibili, e questo provvedimento è un primo passo in tal senso. In futuro si potrebbe introdurre un limite di velocità”. Il primo cittadino ha poi ringraziato Fabio Vanzetta, vicesindaco di Ziano, tra i primi a proporre il divieto di transito per i mezzi pesanti.

Anche il sindaco della stessa Ziano di Fiemme, Maria Chiara Deflorian, ha sottolineato la bontà del provvedimento: “Usare, quando possibile, la Fondovalle è una scelta di buon senso; talvolta, il traffico attraversa il centro del paese senza motivo, così abbiamo raggiunto un obiettivo importante”.

Infine, Claudio Comini, presidente degli autotrasportatori dell’Associazione artigiani del Trentino, assicura che “non ci saranno disagi anzi, si agevolerà soprattutto chi non conosce queste strade, come chi viene dall’estero ed è portato dai navigatori digitali a imboccare la SS48 nonostante sia più comodo passare per la Fondovalle”.

