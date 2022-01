“Spaziodialogo alla pari”: a Cles un luogo di confronto tra genitori

Questa sera, martedì 25 gennaio alle 20.30, appuntamento all’caseificio in via Tiberio Claudio, 6 a Cles con “Spaziodialogo alla pari”.

Si tratta di uno spazio di confronto fra genitori, un luogo per condividere pensieri ed esperienze legate al ruolo genitoriale e alla crescita dei propri figli, dalla nascita fino ai 18 anni.

Gli incontri, che si terranno in piccoli gruppi, saranno accompagnati dalla coordinatrice pedagogica della cooperativa La Coccinella, dottoressa Alessia Franch. Si inizierà parlando di emozioni.

Gli appuntamenti successivi sono in programma il 22 febbraio e il 29 marzo 2022.

Gli incontri, come detto, si terranno in gruppetti formati da 10/12 genitori e per partecipare è obbligatorio il green pass.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero di telefono 0463.600168.