Riva del Garda: il Consiglio comunale della «Nino Pernici»

Seduta straordinaria, nella mattina di ieri, lunedì 24 gennaio, per il Consiglio comunale: in Aula (in presenza) la quinta B della scuola primaria Nino Pernici.

Per la prima volta anche la scuola Nino Pernici, a conclusione di un percorso di educazione civica incentrato sulla conoscenza e sulla sperimentazione diretta del ruolo di amministratore pubblico e del funzionamento della macchina amministrativa comunale, ha tenuto una seduta di Consiglio comunale nella sala civica in Rocca, presenti il presidente del Consiglio comunale Salvatore Mamone e il sindaco Cristina Santi.

Un percorso che l’Ufficio di presidenza ha sostenuto volentieri, in virtù dell’alto valore civico dell’iniziativa, che ha permesso ai ragazzi di sperimentare personalmente l’iter di elezione del sindaco, di formazione della Giunta municipale e di trattazione di vari argomenti in Consiglio comunale. Per la scuola c’erano le due insegnanti che hanno seguito il progetto, Michela Berti e Daniela Patuzzi. Il percorso riguarda entrambe le quinte, ma la A terrà la seduta di Consiglio più avanti.

Pubblicità Pubblicità

Il progetto, dal titolo «Una giornata in Consiglio comunale», è iniziato a settembre, per concludersi prima con una lezione in classe del presidente Mamone, giovedì 20, e infine con la seduta «ufficiale». Nella lezione di giovedì i ragazzi hanno provveduto a eleggere il sindaco, Stefano Cazzanelli, il vicesindaco, Tommaso Martinelli, e la Giunta: Finn Carpenter (sport), Melissa Ferraglia (politiche sociali), Aron Salvaneschi (Cantiere) e (in coabitazione all’urbanistica) Enrico Menapace e Alice Pisani.

La seduta di Consiglio è stata preceduta dalle indicazioni preliminari sul funzionamento dei microfoni e dell’impianto di amplificazione e registrazione, si è provveduto alla votazione per alzata di mano del presidente del consiglio, Amelia Lazri, e del segretario, Giacomo Nadal.

Quindi, sia i consiglieri sia gli assessori hanno proposto al sindaco (sia a quello ordinario, Cristina, Santi, sia a quello straordinario, Stefano Cazzanelli), una serie di questioni, avviando la trattazione dei vari punti. Tra i temi più dibattuti, la scuola e l’insieme delle norme di contrasto al contagio di covid-19, giudicate spesso disagevoli da rispettare, tra cui il servizio mensa spostato nella palestra, oltre alla richiesta di arredi per i cortili.

Pubblicità Pubblicità



Da parte del sindaco Santi, la raccomandazione di fare tutti la propria parte, nonostante la notevole fatica e le tante difficoltà, in questa lotta che vede tutta la società impegnata in uno sforzo collettivo e corale per limitare la diffusione del contagio e, di conseguenza, il numero di ricoveri in ospedale e di vittime. E, d’altra parte, la riconoscenza e l’apprezzamento, sia agli alunni sia ai docenti, per quanto fatto finora e per l’impegno quotidiano, nella speranza che la pandemia diventi presto un ricordo.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità