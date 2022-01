Predaia, approvato all’unanimità il bilancio preventivo da 21 milioni di euro

21 milioni di euro. A tanto ammonta il bilancio di previsione 2022 del Comune di Predaia che, con voto unanime, è stato approvato nel corso dell’ultima seduta dal Consiglio comunale.

Dalla viabilità alla sicurezza, dallo sport al miglioramento dei servizi, sono numerose le opere previste. Ma non vengono comunque dimenticati settori fondamentali come le politiche sociali per i giovani, le famiglie, gli anziani, la disabilità.

Dopo l’introduzione da parte del segretario comunale Claudio Baldessari, nel corso della riunione del Consiglio la sindaca Giuliana Cova ha illustrato gli obiettivi e le strategie che l’amministrazione intende portare avanti nel corso del 2022.

Un’annata durante la quale, grazie all’organizzazione e a operazioni gestionali mirate, saranno a disposizione circa 250 mila euro in più di risorse rispetto all’anno precedente.

La struttura comunale sarà tra l’altro potenziata con l’incremento di personale, in particolare con riferimento all’area tecnica e del cantiere comunale.

Uno degli obiettivi più importanti, però, è riuscire a cogliere le opportunità offerte dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Per questo sono stati programmati diversi investimenti.

«Il Pnrr rappresenta un’occasione epocale – ha esordito la sindaca Cova –. Un’occasione che non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire. Per questo abbiamo rivisto un attimo le priorità, anticipando alcune opere. Abbiamo previsto sette progetti importanti, più uno sul quale chiederemo il contributo provinciale, per un totale di 7 milioni di euro. Ci tengo a ringraziare, oltre al personale del Comune, i consiglieri, compresi quelli di minoranza, per gli spunti e anche le critiche. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, crediamo sia indispensabile ascoltare tutti».

A presentare nel dettaglio i vari progetti è stato quindi l’assessore ai lavori pubblici Mariano Larcher, che uno dopo l’altro ha illustrato le opere in programma: la palestrina che prenderà il posto della tensostruttura al campo sportivo di Taio, l’ampliamento dell’asilo nido di Segno, la sistemazione delle acque bianche e nere di Vervò, la messa in sicurezza dei sottoservizi in via Marta a Coredo, la regimazione delle acque a monte del paese di Taio.

«È prevista poi la costruzione del marciapiede lungo la provinciale a Tres, un’opera da 700 mila euro – ha aggiunto l’assessore –. A Coredo, invece, l’idea è di realizzare un parcheggio interrato al Parco Ossanna, sfruttando l’opportunità del Pnrr per quanto riguarda la rigenerazione urbana».

Diversi gli interventi già inseriti a bilancio: dalla ristrutturazione interna da 600 mila euro dell’edificio delle ex elementari a Taio, dove sono previsti spazi per gli uffici comunali, la biblioteca e la cultura, a una serie di interventi di riqualificazione delle piazze, dal marciapiede tra Mollaro e Tuenetto, per una spesa di 350 mila euro, alla sistemazione delle sedi stradali per cui si pensa di spendere 500 mila euro.

Senza tralasciare i lavori per la difesa del suolo, per la viabilità e i parcheggi, per il servizio idrico.

L’assessore Stefano Brida ha offerto quindi un approfondimento delle opere di efficientamento energetico, mentre l’intervento del consigliere Aldo Webber si è concentrato sulla ristrutturazione dell’edificio che ospita il poliambulatorio a Taio, di proprietà dell’Asuc, per cui il Comune contribuirà con 250 mila euro, ottenendo a parziale compensazione la particella dell’ex caseificio.

Da parte sua, il gruppo di minoranza ha dichiarato di condividere le opere previste, anche se forse si sarebbe potuto “osare” di più. «Impegniamoci a ragionare su qualcosa di grande, di importante, su uno sviluppo futuro in ambito turistico, magari a San Romedio – è stata la proposta da parte dei consiglieri Alberto Corazzolla e Loris Odorizzi –. Dando vita a un’opera che renda il nostro Comune unico e riconoscibile».

La sindaca si è detta concorde, condividendo di fatto la visione dei consiglieri. Attraverso le parole del consigliere delegato alla collaborazione con l’assessorato agricoltura e foreste Giancarlo Melchiori, è stato infatti preannunciato l’impegno da parte dell’amministrazione di investire nella valorizzazione a scopo turistico del territorio che unisce San Romedio a Castel Thun, passando per i 14 borghi di Predaia.

L’assessora alla cultura Ilaria Magnani ha messo infine in evidenza il sostegno garantito dal Comune in ambito culturale, sociale, sportivo e del volontariato, partendo dalle famiglie per arrivare fino alle scuole e alle associazioni.

Spazio quindi alla votazione del bilancio che, come detto, è stato approvato all’unanimità, con voto favorevole da parte di tutti i 17 consiglieri presenti.

Un’unanimità tutt’altro che scontata e per questo ancora più preziosa. E un segnale positivo per il presente e il futuro di Predaia.

