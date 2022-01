Operazioni monetarie sospette: in Trentino il fenomeno cresce del 27,2%

E’ in continua crescita l’attenzione per le operazioni monetarie sospette in Trentino. Si registrano continuamente degli aumenti nelle pratiche ricevute dalle autorità. Il livello di questo tipo di pratiche, nella nostra regione sarebbe anzi maggiore rispetto a quello italiano.

Le regole che ci sono attualmente, imposte a livello internazionale, prevedono che questo tipo di fenomeni siano costantemente tenuti sotto controllo.

L’aumento di spostamenti sospetti preoccupa dunque per questa ragione perché potrebbe avere a che fare con il ricilaggio, la vendita di droga e armi e con il terrorismo a livello internazionale.

Celate fra queste transazioni infatti, ci potrebbero essere questo tipo di fenomeni. Queste azioni vedono impegnati nelle prime azioni la vigilanza di banche, uffici postali e intermediari del settore.

Il 2021, rispetto all’anno precedente, in Trentino, ha accusato un aumento di 509 operazioni in più. In 12 mesi ci sono state 2.378 segnalazioni rispetto alle 1.869 del 2020.

La crescita del fenomeno a livello locale è stato del 27,2% mentre a livello nazionale è del 23,3%. Ad essere ancora maggiore è l’incremento del vicino Alto Adige. In Provincia di Bolzano l’aumento è stato di un 32,3%.

I provvedimenti adottati sono stati 11 a causa delle operazioni che non sembravano essere limpide e ad essere sospesi sono stati 5,7 milioni di euro.

L’autorità giudiziaria in regione ha poi fatto sapere in una nota: “Il graduale allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia ha consentito l’avvio di sette verifiche ispettive, anche nei confronti di operatori non finanziari sinora mai ispezionati. Sono stati avviati altresì quattro controlli cartolari nei confronti di intermediari attivi nel settore dei finanziamenti ‘Covid-19’”.