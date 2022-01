La truffa dei tamponi: denunciato infermiere a Pergine. Sequestrati 120mila euro in contanti

Un ambulatorio al Centro sportivo di Pergine per il rilascio di tamponi e certificati su richiesta. E quindi falsi.

E’ questa l’accusa rivolta ad un infermiere in seguito ad un’indagine svolta da Guardia di Finanza e Carabinieri su segnalazione di alcuni anonimi, insospettiti dall’attività del professionista.

Secondo quanto rilevato dagli investigatori, negli spazi allestiti dal sanitario venivano certificate positività o negatività al Covid a seconda del bisogno senza alcun esame.

Pubblicità Pubblicità

Tra le ipotesi di reato anche quella di corruzione anche per i ‘clienti’ che avrebbero pagato per delle certificazioni fasulle. E i finti test sarebbero centinaia.

Sul caso indagano ora i pm Davide Ognibene e Giovanni Benelli. Al centro tamponi è stata sequestrata tutta la documentazione necessaria agli approfondimenti che faranno luce sulla questione.

Ma non è tutto. Gli inquirenti hanno provveduto anche ad ordinare il blocco degli account utilizzati per svolgere l’attività. Sequestrati anche 120mila euro in contanti come probabile provento dell’azione illecita.

Pubblicità Pubblicità



Il titolare disponeva di accrediti rilasciati dall’Azienda sanitaria come libero professionista e operava sette giorni su sette al ribasso.

Il prezzo per i (finti) test era infatti di dieci euro contro i 15 della media di mercato.

Con l’abilitazione all’inserimento dei dati, l’infermiere rilasciava anche le relative certificazioni verdi. Ora contro il presunto truffatore anche l’Ordine di appartenenza è pronto a procedere.