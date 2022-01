Itea, si cambia: diventa più snella l’assegnazione degli alloggi

La quarta commissione, presieduta da Claudio Cia (FdI), ha dato parere positivo con 4 sì e tre astenuti, alle modifiche del regolamento sull’edilizia abitativa pubblica.

Il Dipartimento politiche per la casa, ha affermato l’assessora Segnana, ha incontrato cd è stata messa in evidenza la necessità di alcune modifiche che sono state già presentate e approvate dal Cal.

Le modifiche introdotte da queste modifiche rendono più semplice l’assegnazione delle case Itea. Fino a oggi prima di poter assegnare un appartamento a canone moderato, ha ricordato l’assessora, ci dovevano essere almeno tre appartamenti liberi nello stesso stabile, con la delibera invece l’assegnazione viene effettuata direttamente, appena si libera un solo alloggio.

Pubblicità Pubblicità

Non solo, ma chi fa richiesta deve indicare i bisogni di spazi per evitare rinunce e quindi lungaggini. Paolo Zanella (Futura) ha affermato che di fronte a una rinuncia, con questa modifica, si viene espulsi dalla graduatoria il che sembra eccessivo anche se sono comprensibili le necessità di velocizzare gli iter.

Claudio Cia ha chiesto se in casi di rifiuto da parte di famiglie di disabili che non ritengono idoneo l’alloggio assegnato, siano previste deroghe e Paola Demagri (Patt) se sia possibile inserire nei requisiti anche i figli adottivi. Proposta accolta dall’assessora.

Il cuore della riforma, ha affermato quest’ultima, è quello dell’efficientamento dell’assegnazione degli alloggi a canone moderato. Ora, con la modifica del regolamento, c’è omogeneità sul territorio per ciò che riguarda i motivi di esclusione (ora inseriti nei bandi) e, inoltre, si regola il subentro nei casi di separazione per assicurare la continuità.

Pubblicità Pubblicità



Sul rifiuto degli alloggi Itea assegnati, col nuovo regolamento i richiedenti devono indicare i numeri di stanze e agli inquilini quindi vengono proposti direttamente alloggi idonei alle esigenze delle famiglie, ma in caso di rifiuto scatta l’esclusione dalle graduatorie.

Inoltre, verranno fatti due bandi all’anno, a aprile e ottobre, per gli alloggi di risulta per i quali i richiedenti devono fare domanda indicando a quale abitazione sono interessati.

Per quanto riguarda i disabili, chi fa domanda sa già quali sono gli alloggi con caratteristiche idonee. Sarà possibile inoltre, per chi ha già un alloggio e vuole cambiare per motivi reali (ad esempio una disabilità) può farlo partecipando ai bandi degli appartamenti di risulta.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità