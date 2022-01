Imbrattata la sede della Cgil, la solidarietà di Fugatti e della Giunta

Nella giornata di ieri la sede della Cgil trentina è stata colpita da un lancio di uova. Il tutto potrebbe essere riconducibile ad uno stupido scherzo di qualche vandalo oppure ragazzino annoiato.

L’episodio è stato subito denunciato alle forze dell’ordine. «I tentativi di intimidirci continuano – ha replicato il segretario generale della Cgil trentina, Andrea Grosselli – l’ultimo è il lancio di uova davanti all’ingresso della nostra sede. Noi, però, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci e restiamo conviti che stiamo portando avanti una battaglia giusta a fianco di chi lavora ogni giorno per salvare vite umane, proteggere i più fragili, raccontare la realtà e tornare il prima possibile alla normalità»

Le parole pronunciate dal segretario della Cgil farebbero ricondurre l’attacco ad ambienti vicini ai no vax.

In serata è arrivata la solidarietà del presidente della Provincia autonoma di Trento e della Giunta provinciale che hanno espresso solidarietà alla Cgil del Trentino condannando l’episodio avvenuto a danno della sede del sindacato a Trento.

Un gesto che arriva a pochi giorni dalla manifestazione trasversale contro la violenza e contro il clima di intimidazione, che si è svolta davanti al palazzo della Provincia con la partecipazione del vicepresidente Tonina e dell’assessore Spinelli accanto ad altri rappresentanti istituzionali, nonché del mondo sindacale e civile trentino.

“È inaccettabile ogni azione – così Fugatti e la Giunta – che contribuisce ad alimentare un clima di odio e sfiducia, in special modo in un momento come questo, in cui la necessità di tutelare la salute di tutti richiede impegno, vicinanza e coesione. La legittima manifestazione del dissenso non può mai significare mancanza di rispetto oppure, peggio, prevaricazione. Alla Cgil del Trentino va dunque la vicinanza dell’Amministrazione provinciale, con l’auspicio che tali gesti non si ripetano.”

