Imbrattamento al Palazzo dell’istruzione, gruppo di studenti rivendica tutto – IL VIDEO

“NON SI PUÒ MORIRE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A Lorenzo, 18 anni, morto di PCTO. Nella notte di ieri è stato sanzionato il dipartimento dell’istruzione e cultura della Provincia di Trento.

Lorenzo Parelli un nostro coetaneo, uno di noi, è morto l’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Una morte inutile, che ci mostra come il sistema scolastico del nostro paese faccia acqua da tutte le parti.

Com’è possibile che a diciotto anni anziché studiare si muoia in un cantiere lavorando per aziende alle quali non importa niente di noi, a cui non importa insegnarci qualcosa ma solo abituarci ad essere sfruttatə gratuitamente?

Pubblicità Pubblicità

Se nessuno ci ascolta, ci facciamo vedere. L’alternanza scuola-lavoro va abolita ora, prima di dover piangere un’altra morte”.Così il “Coordinamento Studentesco Trento” ha rivendicato l’imbrattamento al dipartimento dell’istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento.

La pagina Facebook studentesca ha infatti pubblicato il video sui social commentando quanto riportato sopra.

L’azione sarebbe stata compiuta dal movimento giovanile nella notte per ricordare la scomparsa di Lorenzo, un 18enne morto a Udine mentre stava facendo l’alternanza scuola lavoro e per dire no all’alternanza scuola lavoro.

Pubblicità Pubblicità



Una protesta che poteva essere legittima scaduta in un atto di vandalismo.

Ancora più grave risulta essere il fatto che i ragazzi abbiano fatto dei video di quanto accaduto e che abbiano postato tutto sul social.