Green pass: obbligo di controllo per le edicole. Esercenti furiosi anche in Trentino

Tra le attività che dal prossimo 1° febbraio avranno l’obbligo di controllare il Green pass dei propri clienti, il Governo ha inserito anche edicole e tabaccherie.

Una declassazione a ‘servizio non essenziale’ che oggi i titolari non accettano di buon grado, soprattutto se si pensa all’importanza strategica che questo tipo di esercizio ha avuto durante le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria.

Una protesta che si fa sentire anche in Trentino e in effetti le rimostranze seguono una logica difficilmente contestabile. Il tempo di permanenza della clientela all’interno di questo tipo di attività è nella maggior parte dei casi di poche manciate di secondi.

Troppo poco per pretendere che l’esercente riesca controllare la certificazione verde senza rallentare il servizio e diminuire la relativa qualità dell’offerta. Non sarebbe inoltre fattibile il monitoraggio di tutta la clientela dati i ritmi dell’affluenza giornaliera.

C’è chi entra per comprare un pacchetto di sigarette o un biglietto dell’autobus oppure il giornale. Meno di un minuto per singola richiesta. Il rischio è il calo delle vendite in attività che di fatto non creano assembramenti.

Una modifica inaccettabile se si pensa che la nuova ordinanza non andrebbe ad intaccare i servizi delle edicole all’aperto. E coloro che in piena pandemia hanno messo a rischio la propria salute per fornire un servizio allora considerato fondamentale, oggi non accetta un cambio di rotta insensato. Clicca qui per vedere l’intervista a un esercente.