Espropriati dal cantiere della Circonvallazione: il 5 febbraio fiaccolata di solidarietà a Trento

Il dibattito pubblico è concluso, ma la polemica non si ferma. Come è ormai noto, il progetto di realizzazione della circonvallazione ferroviaria per Trento prevede l’allestimento di un mega cantiere che presto mieterà le sue prime ‘vittime’ tra i residenti della zona tra via Brennero e via Malvasia.

Il come è presto detto: diverse persone verranno espropriate e saranno costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa del previsto abbattimento di una decina di edifici dell’area che verrà interessata dai lavori.

Si tratta di 22 famiglie e di attività ed imprese commerciali con sede all’interno delle costruzioni destinate allo sgomberto. Disagi sono previsti anche per gli agricoltori che dovranno cedere i loro terreni a sud della città.

Gli espropriandi saranno assistiti nell’iter dall’ingegner Claudio Bortolotti e dall’architetto Tonelli di Trento Lab. I sopralluoghi necessari a fissare il prezzo del risarcimento individuale saranno invece condotti dai tecnici dell’Italferr.

A sostegno di questi residenti la Provincia ha previsto l’erogazione unica di un sostegno finanziario di 10mila euro per tamponare i costi che dovranno essere sostenuti per il trasferimento, ma è certo che la cifra non basterà a cancellare il trauma economico e sociale di un trasloco forzato.

Per questo motivo gli attivisti dei comitati e della Rete dei Cittadini che contestano le modalità del piano e molti residenti di San Martino e Mattarello hanno lanciato l’iniziativa di una fiaccolata di solidarietà prevista per sabato 5 febbraio.

La ‘marcia’ con partenza dopo le 18.30 dalla chiesa di San Martino prevede un percorso che porterà fino alla chiesa della Madonna della Pace di Campotrentino, passando per via Brennero e l’area della ex Sloi.

Nel frattempo non si è fermata la raccolta di firme a sostegno del piano di realizzazione alternativo (cosiddetto di “destra Adige“) portato avanti proprio dalla Rete dei Cittadini.

Nella mattinata di domenica era stato allestito un piccolo stand fuori dalla chiesa di Gardolo per sensibilizzare la comunità sull’importanza di fare sentire la propria voce rispetto ad una grande opera che rischia di paralizzare la città ancora per molti anni.