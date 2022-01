Elezione Presidente della Repubblica, anche la seconda votazione in fumo: altre 527 schede bianche

Dopo la fumata nera di ieri per la prima votazione del Presidente della Repubblica, la giornata di oggi è stata caratterizzata da vari incontri, telefonate e vertici intercorsi tra i leader dei vari partiti, da cui sono emerse terne di nomi non pienamente condivisi, ma anche l’ipotesi che il Governo stesse incominciando forse, a lavorare insieme per un nome, o almeno per una rosa di profili comuni.

Quindi già dalla mattina, la strada si è aperta verso una possibile convergenza, facendo riflettere anche su un possibile post Draghi. Nonostante durante la giornata in molti abbiano chiaramente espresso le loro preferenza sui possibili candidati, alla fine dello scrutinio le cose non sono andate diversamente rispetto a ieri.

Anche la seconda votazione infatti, si è chiusa con una netta prevalenza di schede bianche, esattamente 527 contro le 672 di ieri. Sul podio, ma al secondo posto, ancora Paolo Maddalena con 40 voti, seguito da Mattarella con 39 voti. Rispetto ai nomi scrutinati, un podio pressochè uguale a quello di ieri, ma una votazione caratterizzata moltissimi nomi sconosciuti o davvero poco noti.

Inoltre, mentre la sinistra sceglie di prendere tempo, evitando di rispondere al centro destra con altri nomi, quelli fatti in conferenza dagli stessi partiti di destra: Pera, Moratti e Carlo Nordio, raccolgono qualche voto ma non a sufficienza.

A margine, durante la giornata, anche l’Europa si è fatta sentire, con un intervento diretto ai Grandi elettori: “ La Commissione europea ha tutto l’interesse affinché la situazione attuale di stabilità in Italia continui”, alludendo alle rassicurazioni riguardo gli investimenti con i soldi del Recovery.

In particolare, durante un’intervista il Commissario europeo per il bilancio, Johannes Han ha aggiunto convinto del fatto “che gli oltre mille Grandi elettori incaricati siano pienamente consapevoli della posta in gioco”. Alla fine della seconda giornata di votazioni, appare quindi scontato che domani continueranno sia i colloqui che le stesse votazioni in programma per le 11 di mattina.