Dopo Pergine anche Trento: si allarga lo scandalo dei tamponi fasulli. 5 indagati

Dopo lo scandalo perginese che ha portato alla denuncia di un infermiere per la gestione sospetta di un ambulatorio nell’area del Centro sportivo, il caso dei falsi tamponi emerge anche a Trento.

Secondo la pista seguita dalla Procura del capoluogo, le certificazioni fasulle sarebbero state rilasciate da un altro centro diagnostico con sede nella parte nord della città, avviato meno di dieci giorni fa, il 16 gennaio.

E sono cinque in tutto le persone accusate di avere gestito una sorta di ‘mercato nero’ dei test antigenici (tra questi anche l’infermiere fermato in Valsugana). Si valutano inoltre altre posizioni. I reati compiuti vanno dall’associazione per delinquere finalizzata al falso all’accesso abusivo informatico fino alla corruzione.

Per gli inquirenti, molti dei clienti che frequentavano i centri (anch’essi accusabili ora del reato di corruzione) acquistavano esiti positivi per l’ottenimento de Green pass senza vaccino oppure negativi a seconda della necessità.

Il costo, ribassato rispetto alla media, ammontava a soli 10 euro. Ed ora è caccia alle persone che avrebbero utilizzato il servizio ingannando il sistema e mettendo in serio pericolo la salute di tutti, oltre che la propria.

Leperquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare il materiale informatico utilizzato per la registrazione dei finti risultati e, nel caso di Pergine, anche 120mila euro in contanti.

