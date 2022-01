Covid, a Calliano 100 contagiati: l’appello del Sindaco Conci

«Carissime concittadine, carissimi concittadini, con la presente sono ad informarvi ed aggiornarvi in merito alla situazione attuale dei contagi da Coronavirus Covid-19 a Calliano che, in linea a quello che succede a livello provinciale e nazionale, sono saliti in modo rilevante» – Inizia così la tradizionale comunicazione del sindaco di Calliano Lorenzo Conci sulla situazione contagi del paese.

Calliano raggiune quota 100 contagi, risulta quindi che il 5% dei residenti ha il covid. La scorsa settimana erano 40. In questo momento ci sono inoltre in quarantena ed isolamento 1 Sezione del Nido d’Infanzia (che riprende oggi terminato il periodo di sospensione del servizio), 2 Aule della Scuola dell’Infanzia e 3 Classi della Scuola primaria.

«Questi giorni rimangono particolarmente delicati – scrive Conci – è fondamentale da parte di tutti prestare massima attenzione al rispetto delle regole e dei protocolli anti-covid evitando ogni tipo di assembramento. Il futuro di tutti è sempre di più nella responsabilità di ognuno di noi». I contagi dall’inizio della pandemia nel paese di Calliano hanno riguardato quasi il 18% della popolazione, che nel Comune è di 1.996 abitanti.