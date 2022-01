Cade violentemente in pista, gravissimo snowboarder 40 enne

L’ennesimo grave incidente sulle piste di sci del Trentino è accaduto nel pomeriggio di ieri lunedì 24 gennaio, pochi minuti dopo le 15:30 nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza nel Primiero.

Uno snowboarder 40 enne di nazionalità israeliana mentre stava usando la tavoletta lungo la pista Colverde ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra sbattendo violentemente la testa contro la superficie ghiacciata della pista. Il 40 enne nell’urto ha perso subito i sensi andando in arresto cardiaco.

I carabinieri del Primiero vista la gravità della situazione hanno attivato l’elisoccorso, partito dalla base di Mattarello e atterrato nelle vicinanze con l’equipe sanitaria a bordo, che supportata dai uomini del servizio piste ha iniziato le prime manovre rianimatorie sul giovane.

Dopo essere stato stabilizzato il 40 enne è stato elitrasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso il ragazzo ha riportato un importante politrauma alla testa e le sue condizioni sarebbero gravissime. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

E l’ennesimo incidente accaduto in queste settimane sulle piste del Trentino, che conta decine di interventi giornalieri da parte dei sanitari ogni giorno per infortuni sulla piste da sci. Un lavoro in più in questo momento dove i sanitari sono già sotto pressione per l’emergenza Covid 19.