Bollette troppo care, anche in Trentino gli anziani si tagliano il gas

Sono i nuovi poveri gli anziani che decidono di disdire le utenze domestiche del gas e di rimanere senza riscaldamento. Le bollette hanno costi proibitivi e c’è chi è costretto, suo malgrado, a rimanere al freddo.

Un fenomeno preoccupante anche in provincia di Trento, dove si contano diversi casi. La segnalazione arriva dalla Vallagarina e in particolare da Rovereto, ma pare che il fenomeno sia molto più esteso.

La pensione minima non basta più per arrivare a fine mese e copre a stento i costi di affitto e consumo alimentare. Non resta che rifugiarsi in qualche posto riscaldato durante il giorno, mentre il fenomeno più diffuso segnalato anche a livello locale è la permanenza a letto anche durante le ore diurne.

Questa nuova forma di povertà detta anche ‘energetica’ investe sempre più italiani con un reddito insufficiente che non basta a pagare la spesa per gas, acqua calda ed elettricità, praticamente raddoppiata in 12 mesi.

Altri incrementi sono in arrivo a causa dei rincari sui mercati internazionali delle materie prime e la complessa guerra geopolitica attorno all’energia miete le sue vittime.

Più in generale in Italia è a rischio di povertà energetica oltre il 33% degli over 60. Percentuale che sale addirittura al 47% se si includono i pensionati che già vivono in condizione di difficoltà.

Inoltre i bonus sociali non arrivano a tutti coloro che ne hanno davvero bisogno. A lanciare l’allarme, come a livello locale, sono state le varie associazioni dei consumatori, ma non solo, anche i Sindacati.

Secondi gli esperti del settore i correttivi del governo per alleggerire le bollette si dimostreranno insufficienti.

In questo senso una riforma drastica della struttura della bolletta è assolutamente necessaria per un costo che sia legato all’effettivo consumo. Rimane poi il problema degli oneri generali di sistema, che oggi incidono fino al 50% tra le diverse categorie di utenti.