Avio e Brentonico nella “Malcesine Baldo Trail”

Dalla “passeggiata” su sentieri e e strade sterrate che si affacciano al Lago di Garda alla “scalata” lungo il crinale del Monte Baldo senza dimenticare i 50 chilometri che solcano paesaggi panoramici all’interno del Parco locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Per gli amanti della corsa a piedi non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le quattro gare, di differente distanza e tecnicità ma tutte di grande fascino in un ambiente spettacolare, che daranno vita il 20, 21 e 22 maggio alla Malcesine Baldo Trail.

Quattro gare (Ultra, Medium, Short e Vertical), tre giorni di evento, due Regioni (Veneto e Trentino Alto Adige) e tre Comuni coinvolti (Malcesine, Avio e Brentonico), una location da favola, un grande potenziale e tanta voglia di crescere: questo il mix vincente della Malcesine Baldo Trail presentata alla Camera di Commercio di Verona.

La manifestazione era stata pensata un paio di anni fa dagli organizzatori, il VRM Team asd (sodalizio di professionisti con 10 anni di esperienza internazionale nel mondo delle gare su strade), ma stoppata a causa del Covid. “Abbiamo l’ambizione di diventare un happening annuale a inizio stagione per provare ulteriormente a destagionalizzare il turismo – ha affermato il presidente Francesco Pisciotta – Paesaggio, ambiente e prodotti del territorio sono le componenti di questa full immersion nella natura nella quale l’unica testimonianza del passaggio dei partecipanti sarà rappresentato dall’impronta lasciata sul terreno. E l’evento, oltre che a caratterizzarsi come una prova sportiva, diventa l’occasione per invitare le persone a tornare per un turismo eco-compatibile”.

Oltre agli interventi di Paolo Artelio (Camera di Commercio Verona), Christian Chincarini (consigliere comunale di Malcesine) e Giorgio Schena (presidente Funivie Monte Baldo) il sindaco di Avio Ivano Fracchetti (presente alla conferenza stampa anche il vicesindaco Alvise Salvetti) ha espresso la soddisfazione “per la manifestazione alla quale l’amministrazione comunale ha aderito convintamente. Il trail running è uno sport emergente che ben si adatta ad un ambiente magnifico che va da Malcesine al nostro territorio non ancora antropizzato: sarà una gara stupenda a cavallo tra due Regioni. Noi siamo terra di confine e siamo disponibili a sostenere sia eventi come questo che future proposte di collaborazione fra territori confinanti del Trentino e del Veneto”. Dal canto suo la vicesindaca di Brentonico Silvia Mozzi ha parlato di una “bellissima manifestazione eco-sostenibile, un segnale di una ripresa attesa con ansia da tutti e occasione per riscoprire le bellezze del Monte Baldo“.

Per motivi organizzativi logistico organizzativi i numeri della prima edizione saranno volutamente contingentati: sono stati previsti un centinaio di pettorali per la “Vertical” (1000 MD+) di venerdì 20 maggio e valevole come prova unica di Campionato regionale Fidal; 250 pettorali saranno invece messi a disposizione per la prova “Ultra” di 50 km (3.335 MD+) e per la “Medium” di 24 km (1.994 MD+) di sabato 21 maggio, mentre 500 saranno i concorrenti ammessi alla “Short” da 16 km (1.188 MD+) di domenica mattina 22 maggio. Le iscrizioni sono sul sito https://malcesinebaldotrail.run/

Ecco nel dettaglio le quattro prove: “Ultra” partenza e arrivo da Malcesine con passaggio in quota alla stazione della funivia. Il percorso è disegnato sui sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco naturale locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e di Brentonico. I concorrenti dalle Colme di Malcesine Baldo scenderanno verso Prà Alpesina per poi percorrere parte del Giro delle malghe fino a Pian delle Ceneri.

Da qui inizia il percorso di rientro che porterà i partecipanti alla prova (tempo massimo 12 ore) sul territorio di Brentonico: arrivati a Corna Piana li attende la salita verso il Monte Altissimo (a 2079 m) prima di affrontare la discesa verso Malcesine. La prima parte della “Medium” (partenza e arrivo da Malcesine con passaggio in quota alla stazione della funivia) ripercorre il tracciato della “Ultra“, completamento dei chilometri in quota e discesa verso il paese.

La “Short” si svolge prevalentemente sui sentieri e strade sterrate a mezza costa con la parte finale sul lungo lago di Malcesine. Infine la “Vertical“, una gara di sola ascesa sui sentieri con partenza dalla stazione intermedia della funivia (località San Michele) e traguardo in vetta alla stazione di arrivo con una vista mozzafiato sul lago. Grazie alla Funivia Monte Baldo gli spettatori possono spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara.

