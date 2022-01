Ancora fiamme in Valsugana, torna l’ombra del piromane

Ancora fiamme in Valsugana. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 gennaio intorno alle 11.30 in Valle dei Mocheni nei boschi sopra l’abitato di Sant’Orsola Terme in località Castello.

A prendere a fuoco circa 50 metri quadri di bosco lungo la strada provinciale 8.

Dal bosco si è levata una colonna di fumo e fiamme visibili anche a distanza, e in pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Sant’Orsola Terme supportati dai colleghi di Pergine Valsugana che con autobotti e carrelli per gli incendi boschivi hanno immediatamente iniziato a operare per cercare di circoscrivere la zona dell’incendio.

I vigili del fuoco in poco tempo sono riusciti a spegnere il fronte dell’incendio iniziando una lunga e meticolosa bonifica in modo che l’incendio non potesse ripartire complice il lungo periodo di scarsità precipitazioni.

Sul posto per accertare le cause i carabinieri forestali ma non si esclude certo la pista dolosa visto che sarebbe il terzo incendio boschivo in un mese.

