Prolungamento calendario scolastico a luglio: respinto in toto ricorso di Uil e Flp

Unione Italiana del Lavoro (UIL) e Federazione Poteri Locali (FPL) avevano presentato ricorso a Tar per il prolungamento del calendario scolastico delle scuole dell’infanzia provinciali.

Il giorno 13 gennaio 2022 nella camera di consiglio i magistrati Fulvio Rocco, Carlo Polidori e Cecilia Ambrosi hanno respinto il ricorso perché infondato non accogliendo nessuno dei 3 punti del documento certificando così legittima la scelta dell’assessore Bisesti presa in un momento di grave emergenza sanitaria.

La delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 788 in data 14 maggio 2021, avente il seguente oggetto: “Estensione del calendarioN. 00092/2021 REG.RIC. scolastico di apertura dell’anno 2020-2021 per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate e relative disposizioni organizzative” era stata firmata per aiutare i genitori nell’organizzazione famigliare in tempo di pandemia.

Il provvedimento non era stato preso molto bene però da un gruppo di docenti che attraverso le proprie sigle sindacali avevano fatto ricorso. Prima della messa in atto dell’allungamento del calendario scolastico la provincia aveva anche diffuso un questionario dove la maggioranza dei genitori aveva certificato di essere d’accordo sulla scelta fatta in un momento straordinario di emergenza.

L’articolo 29 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, citava espressamente: «In ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessità di potenziare l’offerta didattica delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, per l’anno scolastico 2020-2021, è estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L’estensione è altresì disposta con deliberazione della Giunta provinciale per le scuole dell’infanzia con calendario turistico e speciale per la durata massima di un mese, da collocare nel periodo compreso tra giugno e agosto tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio in cui ha sede la scuola.

A tal fine può essere prevista una compartecipazione degli utenti al costo di gestione dei servizi definita, anche in misura forfettaria, dalla Provincia e possono essere prorogati i contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi dell’articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della normativa vigente in materia»