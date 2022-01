Prende fuoco un camino, rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Nuovo allarme incendio ad una canna fumaria su un tetto di abitazione. È accaduto nel pomeriggio festivo di ieri domenica 23 gennaio pochi minuti dopo le 15:30 in Primiero nel centro abitato di Tonadico.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari del Primiero con le apposite attrezzature e hanno iniziato immediatamente a operare per spegnere il camino dal quale stavano uscendo fiamme e denso fumo.

Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il propagarsi dell’incendio alla copertura della abitazione. Il personale della protezione civile dopo lo spegnimento delle fiamme ha iniziato una lunga e meticolosa opera di bonifica della canna fumaria per non rischiare nuove ripartenze dell’incendio. Non si segnalano danni a persone o a cose.

