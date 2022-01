Perde il controllo della macchina e finisce nel giardino di una casa

E’ avvenuto al mattino di lunedì 24 gennaio un incidente a Castelrotto. Verso le 8:16 una persona, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è uscito di strada finendo la sua corsa in un giardino di una casa a lato.

Fortunatamente l’uomo è rimasto ferito solo lievemente e nell’impatto non sono state coinvolte altre persone.

Ad intervenire per la messa in sicurezza dell’area e per il recupero del mezzo sono stati i vigili del fuoco di Castelrotto. Sono accorsi sul luogo anche la Croce Bianca per il soccorso alla persona coinvolta e le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.

