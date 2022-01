OMS: «Grazie a Omicron avviati verso la fine della pandemia»

E’ “plausibile” che con la variante Omicron del coronavirus l’Europa si stia avviando alla fine della pandemia“. Lo ha detto il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge.

Secondo la sua analisi, infatti, Omicron, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fase della pandemia di Covid nella regione che potrebbe concludersi con la sua fine.

Le dichiarazioni dell’OMS vanno prese con le molle naturalmente. Durante questa pandemia infatti l’agenzia dell’Onu è finita più volte nell’occhio del ciclone. A partire dal focolaio di Wuhan, quando – secondo le accuse in arrivo dalla Casa Bianca – avrebbe mantenuto una condotta troppo garantista nei confronti della Cina.

Pubblicità Pubblicità

Nei primi giorni del contagio, l’Oms avrebbe perso troppo tempo prima di lanciare un allarme vero. Solo il 31 gennaio l’ente ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale di sanità pubblica. La pandemia, invece, è stata annunciata ufficialmente l’11 marzo 2020, mentre in Cina il virus cominciava a regredire e l’Europa, in ginocchio, provava i primi lockdown.

Poi aveva persino sconsigliato l’uso delle mascherine, protezione che si sarebbe rivelata invece importantissima per il contenimento del virus. Ma sono le troppe giravolte su temi come mascherine, vaccino, guanti e asintomatici a far discutere maggiormente.

Pur consapevoli che il coronavirus è una vera novità per tutti (Oms compresa), in molti non perdonano all’agenzia questi rocamboleschi cambi di rotta. Uno di questi è stato l’ex presidente americano Donald Trump che ha sospenso i cospicui finanziamenti per l’organizzazione.

Pubblicità Pubblicità



Questa volta secondo l’oms ci sarebbe quindi una luce in fondo al tunnel, dunque, mentre il virus continua a correre con picchi di contagi in tutto il mondo.

L’Italia però potrebbe aver raggiunto il picco dei contagi, con un valore medio dell’incidenza di circa 2.200 casi a settimana per 100.000 abitanti.

Da alcuni giorni infatti sia in Italia che in Trentino i contagi giornalieri o sono stabili o in regressione. Questo fa ben sperare che il virus scompaia verso la fine di febbraio grazie ai vaccini e all’immunità di gregge