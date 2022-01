La Regione promuove l’inclusione sociale e nuovi tirocini per i giovani

Promuovere l’inclusione sociale per le persone svantaggiate e tirocini formativi per gli studenti con l’obiettivo di inserirli poi nel mondo del lavoro.

È quanto ha deciso la giunta regionale che ha sottoscritto l’adesione a una serie di iniziative volte a promuovere la formazione e l’inserimento lavorativo. “Riteniamo necessario offrire un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a quelle persone che si trovano temporaneamente o definitivamente prive dei requisiti indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro – ha spiegato il Presidente Maurizio Fugatti – con l’obiettivo di mantenere le eventuali capacità lavorative residue e di implementarne le potenzialità”.

In particolare, ci si rivolge a quei soggetti svantaggiati in carico al Servizio Sociale con l’obiettivo di favorirne la formazione e il reinserimento nella società individuando il giusto contesto lavorativo per ogni singola diversa situazione.

Pubblicità Pubblicità

Con i giovani invece si vuole andare a scoprire le competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche mediante periodi di alternanza scuola-lavoro sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, accogliendo gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro presso gli uffici regionali.

“Riteniamo che l’orientamento sia di grande interesse e di stimolo per lo sviluppo della qualificazione formativa degli studenti – ha spiegato il Presidente Fugatti – in quanto, da un lato accresce il livello di formazione di base degli studenti e dall’altro ne favorisce, attraverso esperienze operative, la conoscenza e la comprensione dell’organizzazione sociale e lavorativa mediante una proficua collaborazione tra scuola e realtà socio economica”.