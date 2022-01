Elezione Presidente della Repubblica: i principali candidati al Colle

Dopo lo scioglimento della riserva di Berlusconi che ha chiaramente negato una partecipazione come candidato al Quirinale, a poche ore dall’elezione si apre una lista di possibili candidati. Tra i più nominati c’è sicuramente Draghi, associato al Quirinale praticamente da quando è stato chiamato a formare un nuovo Governo.

Si aggiunge poi la rielezione dell’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella auspicata da molti leader nonostante lui abbia fatto capire più volte di non essere disponibile per un “ Matterella bis”.

Se i profili di Draghi e Mattarella sono tra i più noti, gli altri nomi circolati silenziosamente come possibili candidati al Quirinale risultano essere molti altri. L’attuale Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ex Presidente della Corte Costituzionale, ma anche Docente Ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università Bicocca di Milano. In quanto esperta giurista, era già stata associata nel 2015 alla Presidenza della Repubblica.

Un altro nome circolato in questi giorni, è quello di Pier Ferdinando Casini che vanta il record di presenza in Parlamento dal 1983. Ex Presidente della Camera tra il 2001 e il 2006, attualmente è Senatore iscritto al gruppo per le Autonomie ed eletto con una lista a sostegno del Partito Democratico.

Tra la lista di nomi si aggiunge quello di un’altra giurista, Paola Severino, ex Ministro della Giustizia durante il Governo tecnico di Monti tra il 20011 e il 2013, ma anche consulente di grandi aziende come, Telecom, Eni ed Enel.

Attualmente è vice Presidente dell’Università privata LUISS, di cui è stata anche rettrice. Inoltre, recentemente Mario Draghi l’ha nominata Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, ovvero la scuola di funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Uno degli ultimi nomi comparsi in questi giorni, è quello del politico e accademico Marcello Pera. Pera è stato Presidente del Senato tra il 2001 e il 2006 e Senatore di Forza Italia per quattro legislature. Il suo nome è arrivato dal centrodestra, a cui si dovranno aggiungere i voti di altri gruppi parlamentari per portare a buon fine le quattro sessioni di voto.

Candidato spesso come inquilino del Quirinale, anche per questa elezione viene aggiunto il profilo di Giuliano Amato. Due volte Presidente del Consiglio, Giudice della Corte Costituzionale e Docente di diritto costituzionale, ex parlamentare e più volte Ministro, nonostante i suoi 83 anni, Amato sembra correre con un ottimo curriculum.

Nelle ultime settimane è emerso un altro profilo di centrodestra quello di Letizia Moratti, già Ministro dell’Istruzione in due Governi tra il 2001 e il 2006, poi sindaco di Milano. Si ritirò dalla politica dopo l’esperienza da sindaco, ma fu chiamata lo scorso anno per sostituire Giulio Gallera come assessore al Welfare.

Sempre dal centrodestra si fa il nome dell’attuale Presidente del Senato, Casellati. Avvocato di professione, è stata anche senatrice di Forza Italia dal 1994. Inoltre, la Casellati ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretaria nei Ministeri di Salute e Giustizia.

Dalla sinistra e da Renzi in particolare, arriva il nome di Paolo Gentiloni ex Presidente del Consiglio del PD tra il 2016 e il 2018. Giornalista professionista laureato in scienze politiche, Gentiloni è stato anche Ministro degli Esteri durante il Governo Renzi e Ministro delle Comunicazioni durante il Governo Prodi.

Questi i profili più nominati, ma negli ultimi giorni ne sono circolati molti altri, come quello di Franco Frattini, ex Ministro degli Esteri di Berlusconi, Anna Finocchiaro, Politica e magistrata del PD, ma anche il giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese e Andrea Ricciardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

