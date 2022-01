Elezione Presidente della Repubblica, fumata nera per la prima votazione: molte le schede bianche ma si apre al dialogo

Quella di oggi è stata una mattinata intensa, piena di appuntamenti e incontri tra i partiti, in vista della prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Infatti, già dalla mattinata si parlava di una sessione senza intese, annunciando già l’esito della prima votazione. Previsioni diventante una concreta realtà, con la stragrande maggioranza delle schede lasciate in bianco o nulle.

Tra voti i voti al drive in installato nel parcheggio di Montecitorio e quelli scaglionati in aula, la prima sessione è iniziata alle 15.00 come previsto, contando un totale di 1008 grandi elettori, uno in meno a causa delle recentissima scomparsa del Senatore, Fasano.

Nonostante le moltissime schede bianche, durante lo scrutinio sono stati fatti molti nomi, come quello Marco Cappato, Paolo Maddalena, Elisabetta Belloni, Umberto Bossi, Mattarella, Liliana Segre, Berlusconi, Bindi, Lotito, Casellati, Cartabia, Casini e Conte.

Pubblicità Pubblicità

Nomi protagonisti, ma anche candidati previsti della scena politica italiana che si affiancano ad altri profili, nettamente differenti, come Alberto Angela, Amadeus, Alfonso Signorini e Mauro Corona. In sostanza, oltre la valanga di schede bianche ( 672) che prendono il podio di questa prima giornata, il nome di Paolo Maddalena si posiziona al secondo posto con 32 voti, seguito da Mattarella con 16 voti.

Giornata senza quorum, ma fitta di incontri, vertici e riunioni tra i leader della politica, da cui si percepisce una tensione che potrebbe forse evolvere in nuove ipotesi o convergere verso un nome comune. Non sono mancate poi le polemiche, come quella dell’Onorevole Cunial che si è presentata alla votazione senza green pass e per questo le è stato negato l’accesso.

“ Siamo in presenza di un abuso, di una dittatura” sono queste le parole di Sara Cunial che si dice esclusa e discriminata dalla votazione a causa di una norma “ ad personam” , facendo riferimento all’obbligo di green pass per la votazione. Alla fine della giornata, l’ipotesi Draghi risulta indebolita, lasciando così una partita decisamente aperta. Domani dalle ore 15.00 al via con la seconda votazione, ma intanto tra i partiti continuano i confronti.