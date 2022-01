Degrado a Trento: trovata una siringa alla portata dei bambini vicino al centro

Sarebbe stata trovata oggi sulle scalette che dal cavalcavia di San Lorenzo portano in Corso Buonarroti una siringa con del sangue incrostato all’interno.

Una siringa che sicuramente non è stata utilizzata per fare vaccini ma probabilmente per azioni più deplorevoli, la quale è stata abbandonata tranquillamente lungo un passaggio alla portata di bambini e studenti.

A postare la fotografia della siringa e a commentare il fatto è stato il consigliere di Fratelli d’Italia del comune di Trento Daniele Demattè.

Il consigliere, dal post di Facebook ha fatto sorgere una polemica: “Ecco la foto che mi ha appena mandato un amico dalle scalette che dal cavalcavia di San Lorenzo portano in Corso Buonarroti!!

Siringa a portata di bambini!!!

Nordus, tramvia, monopattini, cargobike, Circonvallazione Ferroviaria….

Sindaco e Giunta Comunale pensano a tutto, tranne ai problemi urgenti della città!

Abbiamo chiesto il Nucleo cinofilo, questa Amministrazione Comunale ha detto di sì, ma è passato un anno e ancora nulla!!!

MI GIRANO LE P**E!”