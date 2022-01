Covid nelle scuole: salgono a 434 le classi in quarantena. E’ un caos generale

Secondo le stime, sono già ben più di 8.000 gli studenti in quarantena. La continua espansione del Covid infatti ha infettato, durante questo periodo invernale migliaia di persone.

Fra questi, anche centinaia di studenti e di conseguenza, anche i loro compagni sono costretti ad andare in quarantena. Solamente mercoledì scorso, le classi che erano costrette alla didattica a distanza, erano solamente 211. Oggi, sono arrivate a 434.

Sono dunque fuori dalle aule migliaia di studenti nonostante gli obblighi di green pass sugli autobus e le nuove misure restrittive.

Pubblicità Pubblicità

A far scattare la dad non basta però un singolo contagiato.

Nel caso in cui un solo studente della classe sia positivo, o debba rimanere in quarantena cautelativa a causa di alcuni parenti che sono stati contagiati, i suoi compagni potranno continuare le lezioni mentre l’individuo in questione dovrà fare la didattica a distanza.

Non è tutto. Secondo i dirigenti scolastici infatti, le norme introdotte dall’ultima ordinanza del presidente Fugatti, non sarebbero affatto chiare.

Pubblicità Pubblicità



A non avere chiare le disposizioni provinciali sono anche le famiglie e gli stessi studenti, i quali bombardano le scuole di domande.

E’ un caos generale.

Le ultime linee operative per capire quali classi da mettere in quarantena dovevano essere spiegate nel dettaglio fra lunedì e venerdì. Dovevano anche essere spiegati quali compiti svolgere, come gestire la comunicazione e le quarantene.

Un’altra emergenza scolastica riguarda la mancanza dei lavoratori nella scuola. A causa del covid sono infatti incompleti il corpo docenti ed il servizio di segreteria.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità