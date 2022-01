Covid, l’intervento dell’Oms: “Probabile fine della pandemia in Europa entro pochi mesi”

La diffusione della variante Omicron sta portando lo sviluppo del Covid-19 in una nuova fase che potrebbe portare alla fine della pandemia nel continente Europeo. L’ipotesi è stata avanzata dal direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Kluge nel corso di un’intervista all’agenzia AFP.

Per Kluge è plausibile che a fine 2022 si segni dunque la probabile fine dell’emergenza sanitaria. L’arresto della diffusione di Omicron per alcuni mesi porterebbe dunque ad un’immunità globale grazie ad un aumento delle guarigioni o per il vaccino.

Anche lo scienziato americano Anthony Fauci ha espresso un simile ottimismo sempre nella giornata di domenica, dicendo al talk show di ABC News “This Week” che con i casi di Covid-19 che scendono “piuttosto bruscamente” in alcune parti degli Stati Uniti, “la situazione sembra andare verso un miglioramento“.

Non di meno, l’ufficio regionale dell’OMS per l’Africa ha reso noto che i casi di Covid sono crollati e i decessi sono diminuiti per la prima volta da quando la quarta ondata del virus, dominata da Omicron, ha raggiunto il suo picco.

Questa variante, che gli studi hanno dimostrato essere più contagiosa della Delta ma che generalmente porta a un’infezione meno grave tra le persone vaccinate, ha rinfocolato le speranze sul passaggio a una malattia endemica più gestibile come l’influenza stagionale.

Kluge ha tuttavia avvertito che al momento è ancora troppo presto per considerare il Covid-19 un virus realmente endemico. “Si parla molto di endemia, ma endemica significa… che è possibile prevedere cosa succederà. Questo virus ha sorpreso (noi) più di una volta, quindi dobbiamo stare molto attenti“, ha detto Kluge.

