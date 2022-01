Uffici pubblici provinciali, dal primo febbraio obbligatorio il green pass base per entrare

Con l’entrata in vigore del decreto legge nazionale numero 1 del 7 gennaio, si introduce dal 1° febbraio 2022 anche per gli utenti degli uffici pubblici l’obbligo di green pass base (ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione).

Dal primo febbraio, quindi, per entrare in qualsiasi ufficio pubblico, compresi quelli provinciali, ogni utente dovrà esibire il green pass base o le relative certificazioni. Chi non ne è in possesso, non potrà entrare. Lo ricorda una circolare del Dipartimento organizzazione e personale della Provincia autonoma di Trento.

Al controllo diretto del green pass base di tutti i visitatori con le modalità (totem o app su smartphone) già in uso per i dipendenti, provvederà il personale assegnato alle portinerie dei palazzi provinciali presidiati. Per le strutture non dotate di portineria sia a Trento, sia sul territorio, alla verifica provvederà il personale appositamente individuato dai dirigenti.