Grosso incendio boschivo in Panarotta, Vigili del fuoco in azione nella notte

Un vasto incendio boschivo è scoppiato in Valsugana nella serata di ieri Sabato 22 Gennaio qualche minuto prima delle 20:00, sulla Panarotta lungo la strada provinciale 11 che sale da Levico Terme all’abitato di Vetriolo.

Il fuoco secondo le prime informazioni si sarebbe sviluppato da una catasta di legna posta lungo la strada provinciale sul versante sotto Busa Granda. In pochissimo tempo si è propagato ad un ampia zona della montagna interessando alberi sterpaglie e superficie boschiva.

Le fiamme sono state ben visibili anche a chilometri di distanza in tutta la Valsugana.

In pochissimi minuti diverse squadre dei vigili del fuoco di Levico, Novaledo, Caldonazzo, Pergine, Tenna e Fornace con una quarantina di uomini coordinati dal comandante del corpo levicense Marco Gaigher si sono portati sul luogo dell’incendio con autobotti, carrelli per incendio boschivi e diversi mezzi in supporto, iniziando immediatamente le opere di spegnimento grazie anche all’ausilio delle foto elettriche che hanno illuminato a giorno tutta l’area.

Le condizioni del terreno particolarmente secco data l’assenza di pioggia da tempo e il vento da nord che sta soffiando in zona hanno reso fin da subito difficili le operazioni.

La strada provinciale 11 che sale alla frazione Vetriolo è stata chiusa per permettere di svolgere le operazioni in tutta sicurezza.

Sulle cause stanno facendo gli opportuni accertamenti i Carabinieri Forestali con i periti del corpo permanenti di Trento. Non si esclude la matrice dolosa.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la serata e anche nella notte per evitare che il fuoco si propaghi e nella giornata di oggi, per permettere la meticolosa bonifica dell’area interessata.

La stessa zona già nel 2019 era stata colpita da incendi dolosi e presa di mira dai piromani. L’anno scorso c’erano stati diversi incendi boschivi, tutti di origini dolosa in Alta Valsugana.