Drammatico scontro frontale tra un auto e un bus, muoiono 5 giovani

Una tragedia della strada è accaduta nella serata di ieri Sabato 22 Gennaio poco dopo le 22:30 sulle strade del bresciano lungo la strada statale 45 bis della Gardesana Occidentale nel territorio comunale di Rezzato sul viadotto che attraversa la linea ferroviaria.

Dalle prime informazioni giunte un auto una Polo Volkswagen con a bordo 5 giovani tra i 17 e 22 anni tutti residenti della Val Sabbia mentre stavano percorrendo la statale in direzione Brescia quando improvvisamente avrebbero perso il controllo della vettura e sono finiti di schianto contro un autobus che stava procedendo verso il Lago di Garda fortunatamente senza passeggeri a bordo.

Nell’impatto la vettura si è completamente accartocciata tanto che il motore è stato disarcionato dal cofano finendo a una trentina di metri dal punto d’impatto. A quanto pare l’autista non avrebbe potuto far nulla per evitare l’impatto.

Pubblicità Pubblicità

Una scena descritta apocalittica è stata descritta dai primi soccorritori e testimoni sul luogo dell’incidente.

In pochissimi minuti sul posto sono giunte le ambulanze e due auto mediche che non hanno potuto che constatare il decesso di tutti i 5 giovani a bordo della vettura.

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco permanenti di Brescia che hanno supportato il personale sanitario e recuperato i corpi delle giovani vittime con i propri teli termici sull’asfalto gelato di una notte di Gennaio. In attesa del nulla osta del magistrato di turno le salme sono state recuperati dai carro funebri .

Pubblicità Pubblicità



E aver ripulito la sede stradale dai numerosi detriti sparsi per svariati metri e affidare l’ auto al carro attrezzi e l’autobus portato via con l’apposita carro grù.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Brescia , i carabinieri e la Polizia Locale di Rezzato che ha bloccato il tratto stradale.

Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica del grave incidente. Le giovani vittime sono: Salah Natiq, 22 anni, di Vestone, il più grande dei cinque. Sulla vettura con lui ci sono Dennis Guerra, 20 enne di Sabbio Chiese, Imad El Harram, pure lui ventenne, di Preseglie, Imad Natiq, 20 enne , di Vestone, e una ragazza di 17 anni, Irene Sala, di Villanuova sul Clisi.

Sotto shock il conducente dell’autobus un 58 enne trasferito al ospedale della Poliambulanza di Brescia le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il traffico è rimasto bloccato per tutta la notte in entrambe le direzioni. Una tragedia che ha scosso le famiglie delle cinque giovani vittime, gli amici, le comunità dove risiedevano i giovani e tutta la Val Sabbia.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità