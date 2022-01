Aperte le iscrizioni per Trento Art Festival 2022

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Trento Art Festival. Edizione digitale che si terrà esclusivamente in rete dal 2 al 6 marzo 2022.

Il primo festival di arte contemporanea digital native in Italia, dedicato agli operatori del panorama artistico italiano e internazionale. Con il patrocinio ufficiale del Comune di Trento.

Un’esperienza smart, un momento di dialogo, per scambiare informazioni ed espandere la propria rete di contatti in modo intelligente. Paese ospite per l’edizione 2022 è il Portogallo.

Nella scorsa edizione 44 progetti espositivi, 122 gli artisti presenti, con oltre 500 opere d’arte online in una spazio espositivo di 20.000 mq virtuali. Il Festival in questi mesi ha raccolto molti consensi per il modello ecologico e innovativo per il panorama italiano e europeo. In questi giorni è stato segnalato nel portale Culture Agora, Culture & Media Agency Europe. Nel sito di produzioni dal basso è attiva la campagna di crowdfunding a favore del Festival. https://www.produzionidalbasso.com/project/trento-art-festival

L’ammissione è riservata a progetti di arte contemporanea; preferibilmente inediti. Un progetto culturale inclusivo, sono invitati a partecipare: gallerie, associazioni, collettivi di artisti, fondazioni, premi d’arte, residenze d’arte, piattaforme online, spazi no profit, singoli artisti professionisti.

Due i percorsi per partecipare, il premio e la partecipazione diretta attraverso la candidatura di un progetto espositivo. La scadenza di presentazione dei progetti è fissata per il 4 Febbraio 2022. Per partecipare al premio è necessario compilare il bando scaricabile dal sito. http://trentoartfestival.it/crbst_45.html

