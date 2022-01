Amaxofobia: come vincere la paura di guidare

Per molti guidare non è qualcosa di natura e rilassante ma qualcosa da evitare. L’amaxofobia (paura di guidare) si manifesta in molte persone che hanno ansia e paura di guidare. Questo può procurare delle sensazioni molto forti e anche reazioni fisiche che possono essere pericolose. La paura di guidare si può combattere, ecco come.

Cosa comporta la paura di guidare e perchè compare – Come la maggioranza delle fobie, la paura di guidare deriva da un blocco psicologico della persona. Che sia per paura di fare un incidente e di morire, di fare danni alla macchina o semplicemente per dei traumi, molte persone non riescono a guidare.

L’amoxofobia si presente solitamente in persone ansiogene e poco sicure di sé oppure anche a causa di traumi passati. Se una persona ha subito in prima persona un incidente può poi manifestare paura nella guida.

Chi soffre di questo problema può incappare anche in manifestazioni fisiche quali: ansia, diarrea, vista annebbiata, attacchi di panico. Molto spesso queste persone preferiscono prendere mezzi o andare a piedi piuttosto che guidare perchè al solo pensiero sono terrorizzati.

Come affrontare e cercare di combattere la paura di guidare – Per affrontare il problema e cercare di risolvere è bene procedere a piccoli passi. Il primo consiglio è quello di evitare lo stress, quindi guidare da soli senza nessuno che dica cosa fare e farlo in situazioni con poco traffico.

Ciò che si può fare per ridurre l’amaxofobia è anche quello di guidare per tragitti brevi ed aumentare a poco a poco la distanza così che ci si possa abituare. Anche praticare una respirazione profonda può essere d’aiuto a scaricare l’ansia, magari mettendo di sottofondo un po’ di musica rilassante.

