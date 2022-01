Presto i cantieri per la piazza del municipio e il Parco Pavese

Con l’aggiudicazione di due gare d’appalto, si avvicina il momento dell’avvio di un doppio cantiere che era tra gli obiettivi del 2022 per l’amministrazione di Nago – Torbole.

Per la realizzazione della piazza antistante il nuovo municipio sarà la Vallecos di Claudio Leonardi snc (con sede a Ledro) a curare i lavori, mentre per la riqualificazione del Parco Pavese ed aree limitrofe, ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Mattei Roberto (con sede ad Arco).

I lavori insistono su comparti urbani contigui e richiedono un impegno di 646.554,40 Euro: 454.920,31 per la piazza e 191.634,10 per il parco.

Pubblicità Pubblicità

La riqualificazione urbana e del verde, dell’area che sta diventando la piazza del municipio a Torbole, è iniziata 5 anni fa con la demolizione dei vecchi volumi fatiscenti. A lavori finiti si avrà anche un boulevard che, dal vecchio cancello della Pavese, porterà in spiaggia diventando in tal modo un collegamento ancor più interessante tra il centro e il Lago. Il parco vedrà un miglioramento complessivo che riguarderà il patrimonio arboreo, i prati e l’irrigazione.

Il sindaco Gianni Morandi commenta: «Stiamo predisponendo l’avvio dei lavori con le ditte vincitrici e contiamo di partire a giorni. C’è stata una riunione con i rispettivi tecnici e il Comune per coordinare gli interventi. L’area dovrà essere messa in sicurezza, dunque il cantiere sarà interamente recintato. Questo inevitabilmente porterà qualche disagio, rendendo la zona non del tutto accessibile. Ma è chiaro a tutti che i benefici, alla fine, saranno grandi.

L’obiettivo, infatti, è quello di arrivare a completare l’intervento per la stagione turistica, forse già entro Pasqua. Avremo un parco completamente riqualificato, più ampio e con nuove piante, assieme a un nuovo boulevard per arrivare al lago. Questo è un tassello importante che si aggiunge alla riqualificazione di Torbole. Con l’espletamento della gara e l’avvio del cantiere, quello che era prima un obiettivo e poi un progetto, ora diventa un intervento concreto».