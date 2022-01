Le piste di Ruffrè-Mendola ospitano la gara di slalom speciale dedicata ad Andrea Concini

Una sfida sulle nevi dell’Alta Val di Non, con i migliori sciatori del Trentino nati tra il 2006 al 2009 a contendersi la vittoria finale.

Sale l’attesa a Ruffrè-Mendola per la gara Inter-C di slalom speciale della categoria Ragazzi/Allievi “Memorial Andrea Concini – Trofeo Cassa Rurale Val di Non”, in programma oggi, sabato 22 gennaio 2022.

La gara è stata organizzata dallo Sci Club Anaune di Cles, che l’ha voluta dedicare ad Andrea Concini (nella foto in alto), giovane guida alpina di Tuenno scomparsa tragicamente a fine 2019 sulle sue amate montagne.

Andrea, cresciuto sciisticamente nelle fila del club noneso, era rimasto legato all’associazione sportiva rendendosi disponibile come accompagnatore dei più piccoli e allenandosi con il club al fine di conseguire il brevetto di maestro di sci.

Porterà il suo nome, dunque, questa manifestazione sportiva che vedrà scendere dalla pista imbiancata circa 200 sciatori, selezionati in base al punteggio ottenuto nelle precedenti competizioni.

SCI CLUB ANAUNE, UN’ASSOCIAZIONE IN FORTE CRESCITA – nonostante le difficoltà legate alla pandemia, Negli ultimi anni lo Sci Club Anaune ha visto ampliare notevolmente le adesioni alla propria associazione.

Nell’annata in corso ha raggiunto l’apice di iscritti, impegnandosi ad allenare circa 90 tra bambini e ragazzi, di cui 50 avviati alla pratica agonistica e i rimanenti frequentanti corsi promozionali e preagonistici.

Questo ha comportato un notevole sforzo organizzativo stante la complessità di questa disciplina, ulteriormente aggravata dalle normative legate all’emergenza sanitaria.

Non mancano, comunque, i motivi d’orgoglio. «L’annata 2021/22 – spiega il presidente dello Sci Club Antonio Wegher – ha già portato alcuni risultati sportivi di rilievo, ma la soddisfazione principale è rappresentata dalla consapevolezza di offrire alle nuove generazioni l’opportunità di avvicinarsi alla pratica di uno sport meraviglioso che è a stretto contatto con la montagna e, nella stagione invernale, incarna l’essenza del nostro Trentino. Un particolare ringraziamento va agli sponsor della manifestazione, alla Cassa Rurale Val di Non per il sostegno dato allo Sci Club Anaune anche in questa occasione e alla Fellin Egidio Legnami di Novella».

