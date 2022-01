Dal parco giochi di Bastianelli alla sistemazione dei tre cimiteri comunali: lavori in vista a Ton

Dalla costruzione di un parco giochi a Bastianelli alla sistemazione dei tre cimiteri comunali di Vigo, Toss e Masi, passando per la manutenzione straordinaria della sorgente Pignolè, la messa in sicurezza dell’area nei pressi della piazzola dell’elisoccorso e alcuni interventi sulla viabilità.

Il Comune di Ton potrebbe presto diventare un “cantiere a cielo aperto”. La giunta comunale guidata dal sindaco Ivan Battan (nella foto di fianco al municipio), infatti, ha affidato diversi incarichi di progettazione per opere importanti e attese da tempo.

L’obiettivo (e la speranza) è che, grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), si riescano a ottenere i finanziamenti necessari.

Il primo intervento in programma riguarda la manutenzione straordinaria della sorgente Pignolè, dove è necessaria la realizzazione di un’opera di presa e per il quale è stato incaricato l’ingegner Davide Saia della redazione del progetto preliminare.

A Bastianelli, invece, l’intenzione è quella di costruire un parco giochi, visto che nell’abitato si sente la mancanza di un luogo ludico aperto al pubblico e completo di idonee attrezzature. Per l’intervento l’amministrazione, che ha già individuato l’area e preso contatti con il privato proprietario del terreno, ha previsto, oltre all’acquisto dello stesso, di spendere 150 mila euro.

A occuparsi della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori, della contabilità e del coordinamento della sicurezza, sarà l’architetto Stefano Endrizzi. A breve il progetto sarà presentato e condiviso con la popolazione.

Ammonta a 80 mila euro la spesa prevista per la sistemazione dei tre cimiteri comunali di Vigo, Toss e Masi, con la realizzazione dei loculi in quelli ad oggi sprovvisti.

Anche in questo caso la giunta comunale ha provveduto a incaricare il geometra Paolo Paoli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, della contabilità e del coordinamento della sicurezza.

È prevista poi la sostituzione della condotta di adduzione dal serbatoio di Toss al serbatoio di Forbin, a cui si aggiunge la manutenzione straordinaria dei serbatoi di Forbin, Castelletto, Moncovo e Nosino. Un’opera importante, quest’ultima, ammessa a finanziamento da parte della Provincia per un importo di progetto di 600 mila euro e i cui incarichi sono stati affidati all’ingegner Alessandro Rosati.

Nelle intenzioni dell’amministrazione sono prioritari inoltre gli interventi che riguardano la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area nei pressi della piazzola dell’elisoccorso, per un importo di 80 mila euro, che vedrà il geometra Osvaldo Antonelli occuparsi degli incarichi relativi a progettazione, contabilità e sicurezza.

A redigere il progetto preliminare della messa in sicurezza del collegamento degli abitati di Vigo e Toss su via Castel Thun, e quello tanto atteso per il marciapiede e la messa in sicurezza dell’abitato di Castelletto, sarà infine il geometra Marco Biada.

«Si tratta di opere parzialmente già finanziate, e in piccola parte con risorse dell’amministrazione – fa sapere il sindaco di Ton Ivan Battan –. Appena sarà possibile, con la variazione di bilancio, saranno messe a disposizione ulteriori risorse per progettazioni preliminari di interventi necessari per la sicurezza, la viabilità e il risparmio energetico. Cerchiamo di investire sulla progettualità preliminare, in modo da essere pronti in caso di possibili finanziamenti, come di questi tempi può essere il PNRR. Speriamo vivamente nella massima comprensione e considerazione da parte della Provincia sulla tipologia degli interventi, la cui priorità è la sicurezza dei cittadini».

