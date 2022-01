Coronavirus: un decesso e 2.431 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi purtroppo registra un nuovo decesso dovuto al Covid-19 in Trentino. Si tratta di una donna, di oltre 80 anni, non vaccinata e affetta da altre patologie. Il decesso è avvenuto in ospedale.

Il numero dei nuovi casi positivi è pari a 2.431: 75 casi emergono dai molecolari (su 495 test effettuati) e 2.356 dagli antigienici (su 12.621 test effettuati). I molecolari poi confermano 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni il bollettino attesta 160 ricoverati (7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 23 in rianimazione (dato stabile nelle ultime 24 ore), frutto di 14 nuovi ricoveri e 20 dimissioni.

I casi attivi sul nostro territorio sono ad oggi 26.833, mentre sono 2.551 i guariti in più, per un totale di 80.073 da inizio pandemia.

I nuovi positivi sono così ripartiti per fasce di età per i bambini e i ragazzi: 102 tra 0-2 anni; 124 tra 3-5 anni; 240 tra 6-10 anni; 123 tra 11-13 anni

143 tra 14-18 anni; Ieri le classi in quarantena erano 380. Per quanto riguarda gli adulti i nuovi contagi si attestano con questi dati: 660 tra 19-39 anni; 728 tra 40-59 anni; 178 tra 60-69 anni; 81 tra 70-79 anni; 52 per 80 e più anni. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 1.098.461 le somministrazioni totali effettuate in Trentino, tra le quali 405.398 seconde dosi e 248.645 terze dosi.



