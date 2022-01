Quirinale, Ipotesi voto dall’automobile per i positivi al covid: il parcheggio sarà attrezzato a seggio

Mancano pochi giorni all’elezione del Presidente dello Stato e non è ancora stato sciolto il nodo riguardo alla votazione per i grandi elettori ancora positivi al covid. Per ora la soluzione potrebbe essere quella di votare per strada, anzi nel parcheggio riservato agli onorevoli dietro il Palazzo di Montecitorio.

Infatti, secondo quanto abbozzato durante al riunione dei capigruppo con tutti i partiti e il Presidente della Camera, Roberto Fico, per i 35 grandi elettori ancora positivi al covid, la soluzione potrebbe essere proprio il parcheggio.

In particolare, lo spazio all’aperto verrebbe attrezzato come seggio per consentire agli elettori ancora positivi di partecipare alle elezioni del nuovo Presidente dello Stato, probabilmente rimanendo dentro al veicolo.

In seguito alla votazione dunque, la busta sigillata sarà portata da due segretari scortati che entreranno all’interno del palazzo dall’ingresso laterale per aggiungere così la scheda a quella degli altri. Nonostante la riunione abbia recepito l’ordine del giorno, il Presidente, Roberto Fico ha fissato un’unica condizione per attivare questo procedimento.

Secondo Fico infatti, sarà il Governo a provvedere con una norma specifica, ufficializzando la soluzione, richiesta già consegnata al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Dopo il nodo degli elettori positivi, l’ultimo passo da risolvere rimarrebbe quello degli elettori provenienti dalle isole ma senza Super green pass, necessario per il viaggio e gli spostamenti in generale.

Nonostante gli ostacoli, la partita dell’elezione del Presidente dello Stato fa passi avanti, con le Regioni che hanno definitivamente indicato i loro delegati. In generale, la fotografia mostra un centro destra con quasi 455 voti, contro i 425 della sinistra e altri 129 di altri partiti. Per poter essere eletto, il nuovo Capo dello Stato dovrà raggiungere la maggioranza qualificata per le prime tre votazioni, ovvero i due terzi ( 673 voti) dei grandi elettori. Nella quarta invece, sarà sufficiente raggiungere la maggioranza assoluta con 505 voti.