Prodotti vinicoli: alla scoperta dei vini bianchi più amati del momento

Meno conosciuti all’estero rispetto ai grandi rossi, i vini bianchi italiani rappresentano un’eccellenza del nostro Paese tutta da scoprire.

Se n’è accorto recentemente anche il Guardian, proponendo una selezione di vini bianchi del Sud Italia in un articolo a firma di David Williams.

L’autore del giornale britannico ha segnalato una serie di bottiglie per il mercato inglese, tra cui il Fiano Pietracupa del 2018, il Cruna de Lago Falanghina dei Campi Flegrei DOC 2016 di La Sibilla, il Carlomagno Fiano Puglia IGP 2019 e il Salvatore Tamburello 204N Grillo DOC 2019.

Anche Eric Asimov del New York Times ha dedicato un articolo ai bianchi italiani, per celebrare l’incredibile ricchezza vinicola del nostro Paese. Il giornalista ed esperto di vini ha proposto 10 bottiglie per il mercato statunitense, tra cui il Verdicchio delle Marche ColleStefano, il COS Terre Siciliane Ramì 2018 e il Tiberio Trebbiano d’Abruzzo 2018.

I vini bianchi più richiesti in Italia nelle enoteche online – Se all’estero i vini bianchi italiani stanno ottenendo un’attenzione crescente, anche in Italia in pochi rinunciano a una bottiglia di bianco, un vino da degustare durante un aperitivo oppure da servire per accompagnare antipasti e piatti a base di pesce.

A questo proposito, uno dei vini bianchi più venduti nell’enoteca online Vino.com, il più importante e-commerce del settore, è il Lugana DOC 2020 Dal Moro con i suoi aromi di fieno e le ricche note floreali.

Un vino bianco molto apprezzato è anche il Trentino Sauvignon DOC 2020 di Bonconsey, un Sauvignon di collina fresco e persistente, con aromi di pesca bianca e sambuco accompagnati da un profumo di rosmarino e dei rimandi fruttati al palato. Tra i bianchi più apprezzati del Nord Italia c’è il Vigneti delle Dolomiti IGT Cuvée Weiss 2020 Blumenfeld, un vino in grado di bilanciare perfettamente freschezza e aromaticità rappresentando in modo ottimale la qualità vinicola dell’Alto Adige.

Per quanto riguarda i vini bianchi premiati più gettonati acquistabili nelle enoteche online, un prodotto d’eccellenza è il Collio DOC Friulano 2019 Schioppetto, un Friulano 100% dal colore giallo con riflessi verdognoli, profumi delicati con aromi di fiori di campo e un sapore asciutto lievemente aromatico. Una bottiglia per occasioni speciali è il Terre Siciliane IGT Salealto 2018 Cusumano, un bianco leggero e fruttato degno rappresentante dell’offerta vinicola siciliana.

L’ampia selezione di vini bianchi delle enoteche online permette di trovare senza problemi la bottiglia giusta, orientandosi nella scelta attraverso le informazioni approfondite proposte nelle schede tecniche dei prodotti, per seguire i consigli dei sommelier e individuare il bianco adatto per ogni esigenza. Comprando online è possibile ricevere la bottiglia in casa in poco tempo, usufruendo di tante offerte, varie opzioni di pagamento e assistenza online per ottenere supporto e suggerimenti utili.

Come abbinare il vino bianco: gli accostamenti proposti dagli esperti – I vini bianchi sono prodotti abbastanza versatili e facili da abbinare, basta scegliere gli accostamenti giusti per valorizzare la degustazione e vivere un’esperienza sensoriale ottimale. Non bisogna infatti relegare i bianchi a semplici coprotagonisti degli aperitivi, in quanto possono integrarsi con tantissimi piatti diversi e regalare emozioni uniche in numerosi contesti enogastronomici differenti.

Ad esempio, con pesci magri cucinati con cotture delicate alla griglia, bolliti o al vapore è possibile abbinare un bianco poco alcolico, fresco e non acido, ad esempio optando per un Alto Adige Sauvignon o un Pinot Grigio.

Per le cotture del pesce più aggressive, come la frittura e l’affumicamento, l’abbinamento migliore si ottiene con gli spumanti, mentre con i crostacei si può scegliere un vino aromatico come il Gewürztraminer dell’Alto Adige.

Allo stesso tempo alcuni bianchi trovano spazio anche accanto a piatti a base di carne, formaggi freschi e risotti, come avviene per il Bolgheri Bianco DOC 2020 Campo del Faro perfetto con le carni bianche in umido.

Naturalmente, è importante servire il vino bianco in maniera corretta, rispettando le indicazioni in merito alla temperatura consigliata e utilizzando il bicchiere adatto per consentire al vino di rilasciare tutti i suoi aromi e profumi.