Parlamento Europeo, approvata Riforma EMA: più poteri per l’Agenzia del Farmaco

Il Parlamento Europeo approva definitivamente la Riforma EMA. Si tratta di un accordo provvisorio per aumentare i poteri dell’Agenzia Europea dei Medicinali. L’accordo approvato dagli eurodeputati prevede quindi di aumentare i poteri dell’EMA. In particolare, l’Agenzia sarà meglio attrezzata per monitorare la carenza di dispositivi medici e medicinali vitali per affrontare le emergenze di salute pubblica in Europa.

Dall’accordo inoltre, saranno creati due gruppi direttivi, uno per i dispositivi medici, l’altro dedicato alla gestione dei medicinali. Inoltre, per facilitare il monitoraggio delle carenze e la raccolta dei dati, verrà creata e gestita direttamente dall’EMA una piattaforma europea ad hoc.

Verranno poi coinvolti nel programma in maniera diretta anche attori della catena di approvvigionamento, con consulenze di esperti rappresentati di professionisti del settore medico e dei pazienti.

Le informazioni verranno rese pubbliche grazie ad una pagina web con dettagli sulle carenze, ma anche con informazioni sui prodotti medicinali e dati relativi alle sperimentazioni cliniche per vaccini e trattamenti.

Il relatore Nicola Gonzalez Casares ha dichiarato che “ il Regolamento rende più trasparente sia l’Agenzia che tutti gli attori della catena di approvvigionamento”, favorendo la cooperazione tra le agenzie UE. Il Regolamento, precedentemente approvato dal Consiglio UE nel novembre 2021, entrerà ufficialmente in vigore dal primo marzo 2022.