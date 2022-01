Omicidio Deborah Saltori: Cattoni ora rischia l’ergastolo. L’atto violento aggravato dalla crudeltà

Uccise l’ex moglie a colpi di accetta lo scorso 22 febbraio: oggi il giudice Claudia Miori su richiesta del pm Carmine Russo chiede il rinvio a giudizio per Lorenzo Cattoni.

L’accusa per il 40enne è quella di Omicidio volontario pluriaggravato. Un capo di imputazione che potrebbe costargli l’ergastolo.

Dal canto suo Cattoni dice di non ricordare nulla di quanto accaduto il giorno della tragedia. Il dramma si consumò nelle campagne che si trovano tra Cortesano e Meano, vicino ai Masi Saracini.

Pubblicità Pubblicità

Il giorno dell’omicidio la vittima fu colpita alla testa, al collo e in altre parti del corpo anche con un coltello. I legali Luca Pontalti e Alessandro Meregall dovranno difendere Cattoni dall’accusa della premeditazione e dall’aggravio del coniugio e della crudeltà.

In seguito alla tragedia l’uomo tentò il suicidio. Aveva già patteggiato lo scorso giugno due anni e otto mesi di reclusione per violenze domestiche. Ancora oggi non si riesce a stabilire un movente per quell’atto di violenza inaudita.

Deborah fu attirata nella trappola con una scusa: quel giorno Lorenzo, che si trovava già agli arresti domiciliari, le chiese infatti di incontrarsi per la consegna dei soldi per il mantenimento del figlio. I due si erano incontrati meno di una decina di volte e lei sembrava non avesse alcun timore dell’ex consorte.

Pubblicità Pubblicità



Lui dice di avere afferrato l’arma, conficcata in una parete della baita all’interno della quale si trovavano, e di averla colpita alle spalle. Poi il buio e il risveglio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

I familiari di Deborah Saltori si sono costituiti parte civile nel processo con la richiesta di un risarcimento di 3.365.000 euro. Si tratta dei quattro figli e della mamma, difesi dagli avvocati Marco Vernillo e Tommaso Fronza.

Spetterà ora alla Corte d’Assise giudicare l’uomo accusato dell’assassinio, che al momento si trova rinchiuso nel carcere di Spini di Gardolo. La prima udienza è prevista il prossimo 5 aprile.