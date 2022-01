Morte di Sergio Tell: riemerge il problema sicurezza. In via Alto Adige in arrivo due autovelox

L’investimento mortale di Sergio Tell avvenuto mercoledì 19 gennaio a Lamar di Gardolo riapre per il capoluogo la vecchia problematica della sicurezza.

Per questo in consiglio comunale è stata ribadita la necessità dell’installazione di nuovi autovelox fissi lungo via Alto Adige. La proposta, avanzata dal consigliere Brugnara, dovrebbe essere accolta e attuata entro la primavera.

Il Comune si era già attivato in questo senso con iniziative che dovrebbero prevedere anche il prossimo posizionamento di semafori intelligenti. Ora si parla di monitoraggio delle aree produttive a Spini con una decina di dispositivi anche all’altezza del passaggio a livello.

Pubblicità Pubblicità

I dissuasori della velocità dovrebbero essere invece posizionati nelle vicinanze della fermata della Trento-Malè in entrambe le direzioni di marcia e all’uscita della galleria di Martignano.

Come è già noto dalle statistiche effettuate negli ultimi mesi, la tangenziale di Trento si conferma un’arteria ad alto rischio per quanto riguarda il numero degli incidenti con il tasso più alto di tutto il Trentino.

Come abbiamo ricordato in un precedente articolo, i tratti più pericolosi sarebbero quelli tra Piedicastello e l’interporto (uscite 5-8) e all’altezza del ponte di Ravina. In totale nel 2019 sono stati rilevati 97 incidenti contro i 61 del 2020 e i quasi 80 del 2021.

Pubblicità Pubblicità