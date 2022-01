Incidente sul passo Sadole, il soccorso alpino salva una 49 enne

Una escursionista del 1973 di Castelfranco Veneto (TV) è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento con un sospetto trauma alla spalla dopo essere scivolata su un pendio di neve dura nei pressi di passo Sadole, lungo il versante verso Caoria, a una quota di circa 2.000 m.s.l.m..

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione di Caoria si sono portati in piazzola per dare eventuale supporto.

L’elicottero, dopo aver individuato l’infortunata, ha verricellato il Tecnico di Elisoccorso. La donna è stata stabilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello.

A causa del vento forte presente in quota, che ha reso complicate le operazioni di recupero, in una seconda rotazione sono stati elitrasportati in quota due operatori della Stazione di Caoria per accompagnare a valle il compagno di escursione della donna e il cane.

La donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il compagno di escursione ha raggiunto il fondovalle insieme ai soccorritori intorno alle 17.20.