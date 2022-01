Inchiesta “Perfido” sulla ‘ndrangheta nel porfido. Morra: “La mafia cerca la ricchezza in Trentino”

Il 21 gennaio in Corte d’Assise a Trento segna l’inizio ufficiale del procedimento sulle infiltrazioni mafiose in Trentino nel settore del porfido.

Il caso, scoppiato in val di Cembra, ha portato all’apertura dell’inchiesta su quello che ormai è conosciuta come l’inchiesta “Perfido”.

Presente anche il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, secondo il quale “la mafia cerca la ricchezza e il Trentino è un territorio ricco. La ‘ndrangheta è la mafia più importante d’Europa con enormi capacità economico finanziarie“.

E ancora: “La prevenzione è meglio della repressione. La mia presenza in una comunità che in passato non ha mai registrato processi per mafia, è doverosa“.

Presenti in tribunale anche molte parti civili mentre davanti alla struttura giudiziaria c’era una rappresentanza dell‘associazione “Libera” di don Ciotti contro le mafie assieme a rappresentanti del presidio universitario “Celestino Fava”.

Si tratta del primo processo trentino contro l’ndrangheta che si apre in Tribunale a Trento. La Procura del capoluogo ha emesso finora 18 rinvii a giudizio per associazione mafiosa che implica l’esistenza di una cellula radicata a Lona Lases.

Implicati nella vicenda alcuni imprenditori ed ex amministratori pubblici. Tra le realtà che si sono costituite parte civile anche il comune di Lona Lases, associazioni di lavoratori, il Clp, la Provincia di Trento e i sindacati.

E’ prevista inoltre per questa sera alle 20.30 a palazzo Geremia la presentazione dell’Osservatorio Trentino sulla Legalità, con una conferenza dal titolo “La ‘ndrangheta del Nord: dall’Emilia-Romagna al Trentino”.

Interverranno il coordinatore dell’Osservatorio sulla Legalità dell’Università di Parma Elia Minari, Nicola Morra e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gaetano Paci.