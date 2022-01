Coronavirus: 2.375 contagi nelle ultime 24 ore. Il Trentino rimane in zona gialla

I nuovi casi odierni sono 2.375 (di cui 185 tra i 60-69 anni, 62 tra i 70-79 anni e 56 over 80) per un tasso di positività del 7,7%. L’azienda sanitaria nel rapporto delle ultime 24 ore riporta 117 nuovi casi con tampone molecolare su un totale di 956 tamponi refertati e 2.258 nuovi casi con tampone antigene rapido su un totale di 12.435 esami effettuati.

I degenti sono 167 (2 in meno rispetto a ieri): sono infatti 16 i nuovi ricoveri e 14 le dimissioni. In terapia intensiva si trovano 23 pazienti. (+3 rispetto a ieri)

Come ha evidenziato il presidente Fugatti nella conferenza stampa il Trentino continua a permanere in zona gialla: “I numeri hanno stabilizzato il dato negativo, siamo sotto il rischio del passaggio in zona arancione: il dato contagi tuttavia richiede che la situazione debba essere continuamente monitorata”, ha concluso il presidente.

