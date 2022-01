Caso Matteo Tenni, possibile archiviazione del processo. Nascono le polemiche: “E’ stata violenza poliziesca”

Il 27 gennaio il tribunale di Rovereto sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione del processo riguardante il caso di Matteo Tenni, ucciso per legittima difesa da un carabiniere.

Tenni, un 44enne di Pilcante di Ala, nel tardo pomeriggio del 9 aprile, non si era fermato allo stop dei carabinieri al posto di blocco.

I militari dell’arma allora lo avevano seguito fino a casa, dalla quale era sceso brandendo un’accetta e minacciando le autorità.

Uno dei carabinieri, vedendo il 44enne che si scagliava contro di lui ha sparato un colpo alla gamba recidendo l’arteria femorale.

L’uomo è morto a causa dell’emorragia.

Dalla vicenda erano nate numerose polemiche ed ora la possibile archiviazione è stata come un soffio che, sulla brace viva, ha riacceso il fuoco.

Per la città di Rovereto sono stati affissi alcuni volantini sui quali si legge: “Come è successo tante volte, violenza poliziesca e violenza psichiatrica sono andate a braccetto.

Etichettare Matteo come un ‘pazzo pericoloso’ morto per la tragica accidentalità è un modo comodo quanto infame per la stampa per legittimare la violenza della polizia e facilitare la procura nel tentativo di archiviazione.

‘Coglione fermati’, ‘Non si ferma sto bastardo’, ‘matto, sei un matto’, ‘schiantati, schiantati’, ‘dovevo sparargli prima’.

Già solo queste frasi pronunciate dal carabiniere che ha sparato, e registrate dalla bodycam bastano a rendere evidente il disprezzo dei due uomini in divisa nei confronti di Matteo.

I due carabinieri hanno impedito ad Annamaria, madre di Matteo ed ex infermiera, di tentare di tamponare la ferita.

Non sarebbe questo indicativo della volontà di far morire?

Il 27 gennaio 2022 il Gip Dieni di Rovereto dovrà decidere sulla richiesta di archiviazione.

Sappiamo che nei tribunali non c’è giustizia. Noi sappiamo chi è stato. Noi non dimentichiamo.

Manifestazione, sabato 22 gennaio, ore 16 da Piazza Loreto- Rovereto. Giovedì 27 gennaio, ore 14- presidio fuori dal tribunale di Rovereto.

Che la solidarietà e il mutuo appoggio si sostituiscano al silenzio e alla paura!”.

Oltre ai volantini sono stati anche imbrattati alcuni muri con scritte come: “Matteo vive. No archiviazione”.