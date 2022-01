Austria: approvato l’obbligo vaccinale per gli over 18. Si comincia da metà marzo

137 voti a favore e solo 33 contrari: a larga maggioranza il governo austriaco ha votato l’obbligo vaccinale per gli over 18 in tutto il Paese. La misura entrerà in vigore a febbraio e verrà attuata materialmente dalla metà di marzo. Si tratta del primo caso in Europa di adozione di una simile ordinanza.

Tuttavia l’obbligo non varrà per tutti: sono esentati i minori e le donne in gravidanza così come tutti coloro che sono impossibilitati a vaccinarsi per motivi di salute, oppure che sono guariti da Covid negli ultimi sei mesi.

Il disegno di legge, sostenuto anche all’opposizione dai Social democratici, era stato presentato dal ministro della Salute, Wolfgang Mückstein che considera la nuova introduzione come “un duraturo passo nella lotta alla pandemia (…) e uno strumento con cui possiamo riuscire a sfuggire al ciclo di aperture e chiusure“.

L’operazione costerà all’esecutivo di Vienna circa un miliardo di euro e nel frattempo è stato prolungato fino alla fine di gennaio il lockdown per i non immunizzati. Per gli inadempienti sono inoltre previste multe dal 600 fino a oltre 3mila euro.

Non sono mancate però le polemiche. Il nuovo ddl era stato definito dal leader dell’ultradestra Fpoe ed esponente del movimento no vax Herbert Kickl “un attentato alla cittadinanza“. L’obbligo vaccinale è inoltre stato definito da Kickl come “la via verso il totalitarismo“.

Al voto del Nationalrat seguirà ora quello del Bundesrat (l’altra camera del Parlamento) che sarà chiamato a pronunciarsi il prossimo 3 febbraio.